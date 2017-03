Agencias

LONDRES, Inglaterra.- A diferencia de otros miembros de la realeza británica, la reina Isabel II no es una amante de la alta cocina. Sin embargo, la monarca de 90 años disfruta casi a diario de varios cócteles.

El chef de la Casa Real de Reino Unido asegura que la regente toma cada mañana una ginebra con Dubonnet -un tipo de aperitivo a base de vino-, una rodaja de limón y mucho hielo, informa 'The Telegraph', según Actualidad RT.

El consumo de la reina británica más longeva no termina ahí: en el almuerzo suele consumir una copa de vino -recientemente, lanzó su propia producción de este licor-, al anochecer bebe Martini seco y, para cerrar el día con un broche de oro, termina con una copa de champán, indica 'Esquire'.

Esas cantidades equivalen a seis bebidas diarias y catalogarían a Isabel II como una consumidora excesiva de alcohol, de acuerdo a los estándares oficiales de Reino Unido, que recomiendan ingerir un máximo de 14 bebidas etílicas a la semana.

The Queen came to the throne on this week in 1952. Apparently her favourite tipple is gin & Dubonnet with a slice of lemon (pips removed) pic.twitter.com/RG4NDktayi