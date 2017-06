Reportan explosión en la Estación Central de Bruselas

Agencia

Bruselas.- Una explosión ha ocurrido este martes en la Estación Central de Bruselas, Bélgica, tras lo cual se ha llevado a cabo un operativo militar que ha resultado en la neutralización de un sospechoso que portaba un cinturón suicida. Sobre esto ha comunicado un alto oficial de Policía a ABC News.

También te puede interesar: Ataque iraní le quita la vida a 65 terroristas en Siria

Además de la estación de ferrocarril, la Policía ha evacuado Grand-Place —la plaza central de la ciudad— así como varias calles aledañas. Los oficiales manejan la versión de que se trata de un atentado terrorista, dato que aun está por confirmarse.

Explosions and possible terror attack in #Brussels. Looks very serious... pic.twitter.com/nodI2lNvO7