Reportan tiroteo en San Francisco: hay muertos y heridos

Agencia

San Francisco.- Las fuerzas policiales de San Francisco están respondiendo a un tiroteo que tuvo lugar en una instalación de la oficina del Servicio Postal (USP, por sus siglas en inglés). El hecho ha dejado un saldo de al menos 2 muertos y 5 heridos, informa NBC News citando a fuentes policiales.

Distintos medios de comunicación indican que al menos tres personas resultaron heridas en la balacera. Al momento la Policía no ha reportado sobre la condición de los heridos, ni se ha revelado la identidad del supuesto agresor.

Avoid the area of 17th Street and Vermont due to #SFPD Police activity. #SF pic.twitter.com/G1jpmm6hE5