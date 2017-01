Agencias

WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Barack Obama puso fin a la antigua política de "pie mojado, pie seco" que otorga estatus de residencia legal a los cubanos que arriban a Estados Unidos sin visas.

Eso de acuerdo con un alto funcionario del gobierno, que dijo que el cambio de política entrará en vigor de inmediato. La decisión llega tras meses de negociaciones enfocadas en parte a que Cuba permita el regreso de quienes sean rechazados por Estados Unidos.

El gobierno estadounidense y el cubano tenían planeado emitir un comunicado conjunto más tarde el jueves. El funcionario pidió preservar el anonimato porque el cambio no ha sido anunciado oficialmente, publica The Associated Press.

Dijo también que los cubanos no dieron ninguna garantía sobre el tratamiento que recibirán los que sean deportados de nuevo a la isla, pero indicó que la solicitud de asilo político sigue siendo una opción para los que teman sufrir persecución si regresan.

El presidente electo Donald Trump ha adoptado una posición más estricta en lo que respecta a las relaciones de Estados Unidos con Cuba, y podría revertir el cambio una vez que asuma el puesto.

***

La política "pie mojado, pie seco" fue implementada en 1995 por el presidente Bill Clinton como una revisión de una política migratoria más liberal.

Hasta entonces, a los cubanos que eran capturados en el mar mientras intentaban llegar a Estados Unidos se les permitía quedarse en el país y podían obtener la residencia legal después de un año.