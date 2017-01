Agencias

NUEVA YORK.- El sacerdote católico estadounidense Philip J. Pizzo tuvo que explicar en Facebook que había compartido un desafiante meme sobre las medidas del presidente de EU., Donald Trump, porque pensó que "era divertido", publicó el sitio web de RT, que cita como fuente a The Independent.

El sacerdote publicó en Facebook que cualquier persona que no esté de acuerdo con el presidente debería quitarse la vida saltando desde lo alto de un edificio.

Y es más, compartió el meme que alienta a suicidarse unas horas después de ofrecer la misa dominical en la iglesia de San Benito José Labre de Nueva York.

"Muestre su odio a Trump. Hágalo por la justicia social. #JumpAgainstTrump (Salte contra Trump)", dice el meme que publicó en su cuenta personal, acompañado de una ilustración de un hombre que se lanza al vacío desde un rascacielos del mandatario estadounidense.

El clérigo, de 67 años de edad, retiró su publicación poco después de compartirla con sus amigos y seguidores, pero no antes de que varios miembros de su congregación vieran su comentario y algunos usuarios capturan el 'post' y lo difundieran en las redes.

Philip J. Pizzo @fatherpizzo, catholic priest in Richmond Hills Queens thinks anti-Trump folks should kill themselves. @Pontifex thoughts? pic.twitter.com/3e3sqNdzS3