Agencias

FLORIDA, EU.- La NBC News reportó que se registró un tiroteo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale de Florida, el cual dejó al menos una persona muerta y nueve heridas. Además señala que el autor del ataque ya se encuentra bajo custodia.

Según reportes de los internautas a través de la red social de Twitter, el tiroteo ha provocado el pánico entre la multitud que se encontraba en la terminal aérea.

El tiroteo se había registrado entre los terminales 2 y 3 en la zona de reclamo de equipaje, según se reportó.

Testigos desde el aeropuerto de Fort Lauderdale reportan una fuerte presencial policial en los alrededores.

Ari Fleischer, ex secretario de prensa de la Casa Blanca, quien estaba presente en el momento del tiroteo, publicó en su cuenta de Twitter que "todo parece tranquilo ahora pero la policía no está dejando a nadie salir del aeropuerto".

The police said there is one shooter and five victims.