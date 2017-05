Se registran explosiones durante concierto de Ariana Grande

Agencia

INGLATERRA.- La policía ha confirmado que varias personas han muerto y otras han resultado heridas tras registrarse una explosión durante un concierto en el estadio Manchester Arena de la ciudad británica. Los agentes han acordonado la zona y desalojado al público que había ido a ver a la cantante estadounidense Ariana Grande. Las fuerzas de seguridad piden que nadie se acerque a la zona, informa El País.

Varios asistentes al concierto han subido a sus perfiles de Twitter vídeos en los que se ven los momentos de pánico durante el desalojo del recinto, con capacidad para 21.000 personas. Desde su apertura en 1995, el Manchester Arena ha acogido grandes conciertos. U2, los Rolling Stones, Madonna o Pavarotti han actuado en sus instalaciones.

"He oído una fuerte explosión. Han temblado los cristales de mi casa", explica Pedro, un vecino que vive frente al Manchester Arena. "He visto a un montón de gente salir corriendo, a mucha policía con metralletas y dos personas heridas".

La Red de Ferrocarriles británica ha anunciado que la estación de tren de Manchester Victoria, próxima al Manchester Arena, ha sido evacuada y cerrada.

Luego de las explosiones registradas en la Manchester Arena, donde Ariana Grande ofrecía un concierto ante 21 mil personas, la cantante se encuentra bien, informó Joseph Carozza, representante de la disquera de Grande en Estados Unidos, informa Milenio.