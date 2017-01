Agencias

WASHINGTON, DC.- El Senado estadounidense aprobó a primera hora del jueves una medida para dar un primer paso hacia la revocación de la ley de salud promovida por el presidente saliente Barack Obama, respondiendo a la presión para actuar con rapidez aunque ni los republicanos ni su sucesor en la Casa Blanca tienen una alternativa para el programa conocido como Obamacare.

De acuerdo con The Associated Press, la iniciativa, aprobada por 51-48, se produjo a raíz de una medida presupuestaria no vinculante respaldada por el Partido Republicano que allana el camino para la derogación del Obamacare, que podría someterse a votación el próximo mes.

"Debemos actuar rápido para aliviar al pueblo estadounidense", dijo el líder de la mayoría en el Senado, el republicano de Kentucky Mitch McConnell.

La ley de Obama, aprobada en 2010, amplió el seguro sanitario a unos 20 millones de estadounidenses, impidiendo a las aseguradoras que pudiesen negar asistencia por enfermedades ya existentes. Además entregó miles de millones a los estados para impulsar el programa Medicaid para los más pobres. Los republicanos se opusieron a la norma con uñas y dientes, una postura que contribuyó a sus impresionantes victorias electorales de 2010, 2014 y el año pasado.

Está previsto que la Cámara vote la medida el viernes, aunque algunos republicanos dudan sobre seguir adelante con la revocación sin conocer el plan de sustitución.

Donald Trump rezumó confianza en una conferencia de prensa el martes, prometiendo que su gobierno presentará pronto un plan para revocar la norma, conocida como Obamacare, y sustituirla con legislación que se "hará cargo de la sanidad de este país".

"Vamos a derogar y sustituirla, es un asunto muy complicado", dijo Trump a reporteros, agregando que ambos elementos se aprobarían prácticamente al mismo tiempo. Esa promesa, sin embargo, sería casi imposible del cumplir por la compleja maraña del Congreso, donde los líderes republicanos deben superar las complejas normas de la cámara, a una oposición demócrata unida y los importantes desacuerdos en el seno de su propia formación.

La medida permitirá que las siguientes normas sobre el asunto eviten la amenaza de una acción de filibusterismo por parte de los demócratas del Senado. Los republicanos, sin embargo, mantienen discrepancias internas sobre cómo debería ser el sustituto del Obamacare.

Los republicanos planean aprobar leyes para anular la norma impulsada por Obama y sustituir algunas partes antes de que termine febrero, explicó el líder de la mayoría en el Congreso, Kevin McCarthy, republicano de California, el miércoles en el conservador programa de radio "The Hugh Hewitt Show". Otros republicanos dijeron que esperan que el proceso tome más tiempo.