Se suicida en Pensilvania el asesino de Facebook Live

Pensilvania.- El hombre que se presume que asesinó a un anciano de 74 años —que salía de una cena de Pascua con sus hijos— y que luego publicó el video del homicidio en Facebook, se suicidó este martes, según la policía de Pensilvania.

"Steve Stephens fue visto esta mañana por miembros de la policía en el condado Erie. Después de una breve búsqueda, Stephens se disparó a sí mismo y murió", tuitearon las autoridades.

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.