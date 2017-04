Sujeto asesina a un anciano y lo transmite en Facebook

Agencia

Estados Unidos.- Un nuevo caso de asesinato transmitido por Facebook tuvo lugar ayer domingo en Estados Unidos. Steve Stephens, de 37 años, disparó a sangre fría contra un hombre en plena calle de Cleveland y lo compartió con sus seguidores en la red social.

La policía de la ciudad ahora busca al prófugo.“El sospechoso transmitió un asesinato por Facebook Live y aseguró haber cometido varios homicidios que deben ser comprobados”, explicó la policía de Cleveland (Ohio) en su cuenta de Twitter.

El hombre huyó en un Ford modelo Fusion de color blanco y matrículas temporales, señalaron las autoridades.

La prensa local afirma que Stephens alardeó en Facebook de haber asesinado a más de una docena de personas en una matanza durante el día de Pascua.

El alcalde de la ciudad, el demócrata Frank Jackson, le pidió que “no haga más daño” porque las autoridades saben “quién es” y lo van “a agarrar”.

La familia de la víctima dio sus declaraciones ante los medios locales:

I just spoke with a man and woman who said the man killed in the FB live video was their 78 year old father @cleveland19news pic.twitter.com/Gpf3EUafLM