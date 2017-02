Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la suspensión del veto migratorio era ridícula y que buscará que sea anulada.

Ayer, el juez de Seattle, James Robart, bloqueó a nivel nacional el decreto que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países a Estados Unidos, especialmente musulmanes y refugiados.

La suspensión fue efectiva inmediatamente, lo que sugiere que las restricciones a los viajes se podrían levantar en seguida.

"¡La opinión de este supuesto juez, que esencialmente lleva a las fuerzas del orden fuera de nuestro país, es ridícula y será derrotada!", aseguró en su cuenta de Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

El mandatario estadunidense también escribió que, cuando un país no es capaz de decidir quiénes ingresan al país, es un gran problema.

"Cuando un país no es capaz de decir quién puede y quién no entrar y salir, especialmente por razones de seguridad, ¡es un gran problema!", aseveró.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

Además, el ex empresario reflexionó sobre los países de Medio Oriente que están de acuerdo con el veto migratorio porque, supuestamente, ellos saben quiénes "están involucrados en su destrucción".

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

El veto migratorio fue aprobado el 27 de enero, lo que provocó manifestaciones en las principales calles del país y en todos los aeropuertos, donde exigían que los ciudadanos de otras naciones pudiesen ingresar a la unión americana.