Inundaciones en Texas pueden provocar la fuga de 350 cocodrilos

Agencia

Un santuario de cocodrilos en el sureste de Texas está en alerta máxima ya que las inundaciones podrían ocasionar que aproximadamente 350 reptiles se escapen.

Los trabajadores de Gator Country en Beaumont han estado ocupados supervisando los 15 acres de la reserva inundada a causa del huracán Harvey. Hasta el lunes por la tarde, ninguno había escapado, informó Huffingtonpost.

Gary Saurage, quien fundó el santuario en 2005 le dijo a KFDM durante un recorrido el lunes: "Estamos a menos de unos cuantos metros de superar el cercado. Todas estas cercas están certificadas, y confiamos en que aguantarán. Saurage les aseguró a los vecinos que no todos los animales del santuario corren el riesgo de escaparse.

"La buena noticia es que rescatamos a todos nuestros cocodrilos y a todas nuestras serpientes venenosas"

"La buena noticia es que rescatamos a todos nuestros cocodrilos y a todas nuestras serpientes venenosas", dijo. "A todo lo demás que no es de aquí lo movimos y pusimos en un lugar seguro".

También te puede interesar:Harvey, una 'pesadilla total' en Estados Unidos

Eso incluye a dos caimanes de más de tres metros de largo, Big Al y Big Tex. Estos reptiles fueron colocados en trailers, donde permanecerán hasta que las inundaciones paren, explicó Saurage. Días antes, publicó una alerta en Facebook pidiendo ayuda para transportar a los caimanes.

Aun así, Saurage reconoció que la mayoría de los reptiles del santuario estarán en riesgo de escapar si el nivel del agua continúa aumentando. El sitio oficial de el santuario dice que más de 450 reptiles viven ahí.

Saurage dijo que una grieta podría llevarse 12 años que ha pasado recogiendo a las criaturas de los patios traseros de las personas, estanques y piscinas.

Saurage publicó un video en su página de Facebook el lunes, mostrando su casa, ahora frente al mar, con un bote estacionado afuera. "Les prometo que regresaremos", dijo en el video. "Yo no renuncio tan fácil".

Mientras tanto, la autoridades han anunciado que a cualquiera que vea un reptil, se le recomienda no regresar a su casa hasta que el agua retroceda.

Consejos sobre reptiles e inundaciones vía @txgatorsquad: Esperen que estén desplazados. Simplemente están buscando aguas menos profundas. No hagan nada hasta que las aguas retrocedan.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV