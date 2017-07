¡Maravillas naturales! Así se ve una aurora boreal desde el espacio

Agencia

Ciudad de México.- Es un hecho: amamos las auroras borales. Da igual que hayamos visto una, diez o cien, al final acabamos cayendo rendidos ante las imágenes de este fenómeno popularmente conocido como luces del norte.

Los flashes verdes que se dibujan sobre el cielo seducen cuando se ven desde la Tierra, pero resultan incluso más espectaculares cuando se observan desde el espacio. Y esa perspectiva privilegiada la tienen solo algunos, como el astronauta de la NASA Jack Fischer.

El estadounidense, que se unió a la agencia en 2009, fue testigo este domingo de uno de estos fenómenos que no dudó en grabar y compartir con sus seguidores de Twitter, informa The Huffington Post México.

People have asked me what a “burrito of awesomeness smothered in awesome sauce” is... Well folks, it looks like this…awesome sauce is green. pic.twitter.com/rgTgbdb84f

Fischer mostró a sus seguidores (y a los de la NASA, que compartió el video) un time-lapse de un minuto y también una foto que ha conseguido más de 10 mil Me gusta. "Una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ver la Aurora. Es como si estuviera viva. Parece que está untando el cielo de salsa", escribe.

One of my favorite things to do in my free time is watch the Aurora—it’s almost alive, as it slathers up the sky in awesome sauce😀 pic.twitter.com/GtgAxNUzCU