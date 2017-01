Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Una nueva y fascinante teoría abre una verdadera novela policial sobre la historia del hundimiento del mítico Titanic, a más de cien años de aquel suceso.

Según el periodista irlandés Senan Molony, quien pasó los últimos treinta años investigando detalles del desastre, fue un incendio y no el choque contra un iceberg el que selló el trágico destino del transatlántico. Molony explica su "descubrimiento" en un documental emitido por la cadena británica Channel 4.

En él sostiene que la causa principal del hundimiento de la nave, en abril de 1912, habría sido un incendio en el interior del casco, algo que los constructores sabían, y no el iceberg contra el que chocó en el Océano Atlántico, publica Ansa Latina.

"La investigación oficial sobre el Titanic determinó que el hundimiento fue un acto de Dios. Esta no es la simple historia de un iceberg y un hundimiento sino una tormenta perfecta de factores extraordinarios que tuvieron lugar a la vez: el fuego, el hielo y una negligencia criminal", sostuvo Molony.

Una colección de fotos del Titanic, que salió a la luz recientemente en una subasta privada, revela supuestas marcas oscuras en el lado de estribor de la embarcación, las cuales, según Molony, serían evidencia del incendio ocurrido en su interior antes de la colisión con el iceberg.

El análisis de las imágenes mostró señales de llamas que lenta pero inexorablemente se habían desarrollado cerca de la caldera del barco cuando todavía se hallaba en el puerto de Belfast, donde fue construido. Se había intentado apagarlas pero sin éxito.

Daños ocultos

No obstante esto, el itinerario de la costosa nave siguió su curso y el incendio continuó durante días debilitando el casco del Titanic hasta que llegó a toparse con el iceberg que lo quebró, causándole un daño letal a la llamada nave "inhundible". En el desastre sucedido en la ruta desde Southampton a Nueva York murieron mil 500 personas.

Los responsables de la compañía constructora ordenaron a los oficiales de a bordo no revelar nada sobre aquel incendio para evitar acusaciones gravísimas. En las investigaciones realizadas por Molony surgió incluso que tuvieron la intención de no mostrar los daños que la embarcación ya tenía para no empañar su viaje inaugural.

Para evitar que los pasajeros pudieran tener alguna sospecha al observar las marcas en uno de los lados de la nave, ésta fue atracada en el puerto de Southampton del lado "intacto", dejando fuera de la vista las señales delatoras del potencial peligro que se podía correr. Según Molony, aún si no se hubiese producido la colisión del barco antes de arribar a Nueva York, habría podido sufrir "fuertes explosiones" en su interior.

Viaje maldito

El periodista agregó que el incendio, que intentaron mantener en secreto, podría explicar por qué el Titanic navegaba a tan alta velocidad a través de los mares helados. De acuerdo a su teoría, el único modo de librarse del carbón en llamas era colocarlo en las calderas, lo que, en consecuencia, hacía que el barco de desplazara con mayor rapidez.

Al parecer, el Titanic estaba ya "maldito" incluso antes de navegar el océano.