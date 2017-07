Evacúan a personas por incendio en el escenario de Tomorrowland

Agencia

Barcelona.- Un espectacular incendio en el escenario del festival de música electrónica Tomorrowland ha obligado a desalojar este sábado a las cerca de 20 mil personas que se congregaban en ese momento en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet.

Al lugar de los hechos ya han llegado diversas dotaciones de los Mossos d'Esquadra y ambulancias. Las primera informaciones apuntan a que no se hay heridos y la evacuación se realizó con toda normalidad, informa El País.

The roof! The roof! The roof is on fire! ...No seriously. Give usted our money back... #Tomorrowland #TomorrowlandBarcelona pic.twitter.com/EaMeYkxymB