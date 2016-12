Agencias

EL CAIRO, Egipto.- El desierto del Sahara, el más caliente de la Tierra y en donde se alcanzan temperaturas por encima de los 50 grados centígrados, fue extrañamente sorprendido por una tormenta de nieve el lunes pasado.

Se trata de la primera vez que un fenómeno de este tipo ocurre en dicho lugar en casi 40 años.

These pictures capture snow scattered across the Sahara desert in Algeria.