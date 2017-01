Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que el canciller Luis Videgaray aseguró que la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, programada para el 31 de enero, seguía en pie hace unos momentos el Mandatario de EU publicó en su cuenta de Twitter que:

"Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El TLCAN fue un acuerdo unilateral donde se perdieron un gran número de empresas y puestos de trabajo. Si México no está dispuesto a pagar por el muro necesario, será mejor cancelar la próxima reunión", afirmó.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.