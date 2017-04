Agencia

No está claro si Donald Trump quiere quitarle significado a la efeméride de los 100 días de mandato o no. Después de tuitear esta semana que esa fecha es “un estándar ridículo”, este sábado anunció que ese día celebrará un mitin en Pensilvania. Pero en esa fecha además se celebra la tradicional Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, un evento en el que los periodistas que cubren la política de Washington comparten mesa con los políticos en un ambiente distendido.

A través de información publicada en el portal de noticias "El País", se dio a conocer que en ningún presidente ha faltado a esa cena desde que se creó, en 1924. Trump anunció en febrero que no iría a la cena. Son contadas las veces que algún presidente ha fallado en alguno de los años. La última vez fue con Ronald Reagan, en 1981. Se estaba recuperando de un balazo. Pero la relación de Trump con la prensa no se parece a la de ningún otro presidente. Llamó a los periodistas “deshonestos” desde el día uno de su campaña y los siguió insultando (y azuzando a sus seguidores contra ellos) durante toda la campaña electoral.

También te puede interesar: Asistente de vuelo de American Airlines se enfrenta a pasajero

Sus insultos más graves han llegado como presidente. En un tuit dijo que los medios son “enemigos del pueblo americano”. Su principal estratega, Steve Bannon, ha dicho que la prensa es “el partido de la oposición” y que los medios deberían “callarse”.

Los periodistas de Washington ya contaban con la ausencia del presidente en la cena. Algunos medios habían decidido no ir y algunas fiestas alrededor del evento no se celebrarán este año. Pero ahora Trump ha decidido contraprogramar el evento con el mitin en Pensilvania, al que tendrán que acudir para trabajar muchos de los que habrían ido a esa cena. Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Politico que el mitin es para hacer algo por los 100 días, a pesar del desdén mostrado por el presidente hacia esa efeméride. “La prensa quiere hacer que esto sea sobre ellos, no tiene nada que ver con vosotros”, dijo.

Trump no solo tiene una relación de guerra abierta con la prensa, también tiene una historia con la propia Cena de Corresponsales. Fue ahí donde Barack Obama le humilló públicamente, en la edición de 2011. Trump llevaba años atizando un frente conspiranoico y racista que consideraba que Obama no había nacido en Estados Unidos, hasta el punto de obligar al presidente a enseñar su certificado de nacimiento. Obama se dedicó a hacer chistes sobre él comparando las decisiones que tenía que tomar en su reality show con las decisiones que tiene que tomar un presidente.

El mitin en Harrisburg, Pensilvania, empezará a las 7.30 de la tarde. El presidente estará en televisión ese día por la noche, pero no sobre el escenario de la cena. El presentador de la cena de este año es el cómico Hasan Minhaj, colaborador del programa The daily show de Trevor Noah. También están previstas intervenciones de Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas que destaparon el caso Watergate que obligó a dimitir a Richard Nixon.