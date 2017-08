Agencia

México.- El presidente Donald Trump dijo que ha firmado una declaración de desastre para Texas mientras el huracán Harvey de acerca a la costa del estado.

Trump anunció la declaración a través de su cuenta en Twitter.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help!