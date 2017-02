Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los medios de comunicación mienten y que se está trabajando muy bien en la Casa Blanca.

En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que está solucionando el desastre que hay en el país.

"No le crean a los medios corrientes de comunicación (noticias falsas). La Casa Blanca está trabajando muy bien. Heredé un desastre y estoy mejorándolo", escribió.

Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it.