Agencias

WASHINGTON, DC.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, deseó un feliz Año Nuevo a todos los ciudadanos, incluidos sus "muchos enemigos" y aquellos que perdieron la pelea contra él y ahora "no saben qué hacer".

Trump, que asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, utilizó su cuenta de Twitter para publicar su mensaje, según publica Milenio con información de EFE.

"Feliz Año Nuevo a todos, incluyendo a mis muchos enemigos y aquellos que han peleado contra mí y perdido de tan mala forma que ahora simplemente no saben qué hacer. ¡Amor!", escribió Trump.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!