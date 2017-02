Agencias

NUEVA YORK, E.U.- Casi cinco millones de personas de todo el mundo han firmado una carta abierta para condenar las políticas del presidente Donald Trump que, a su juicio, incitan “al odio, al miedo y a la intolerancia” y que apuntan a dividir a la humanidad.

“Como ciudadanos del mundo nos oponemos colectivamente a sus esfuerzos por dividirnos”, destaca la misiva, impulsada por el organismo civil Avaaz, que hasta este miércoles había sido firmada por cuatro millones 895 mil individuos.

La misiva manifiesta su rechazo al apoyo explícito de Trump “a la tortura, su llamamiento al asesinato de civiles y su fomento a la violencia en general”.

“Rechazamos su menosprecio a las mujeres, a los musulmanes, a los mexicanos y a los millones de personas que no se parecen a usted, que no hablan como usted o que no le rezan al mismo Dios que usted”, de acuerdo con el texto.

La carta establece el deseo de los firmantes de enfrentar el miedo que explota Trump con compasión, su desesperanza con confianza, y su ignorancia con comprensión.

“Millones de personas alrededor del mundo se han manifestado en contra de la agenda divisiva de Trump, la cual nos pone a todos en peligro”, explicó Óscar Soria, portavoz de Avaaz, en un comunicado.

La carta se puede leer aquí: https://secure.avaaz.org/campaign/es/trump_muslim_ban_letter_sgnr_rb/