NORTH CHARLESTON, Carolina del Sur.- El presidente Donald Trump pareció tratar de alejar los reflectores del turbulento inicio de su gobierno al salir este viernes de Washington para encabezar actos similares a sus actos de campaña para animar a sus seguidores y hablar favorablemente de los empleos en las fábricas de Estados Unidos.

Trump voló a Carolina del Sur, donde la empresa Boeing está por sacar de la línea de ensamble su primera aeronave Dreamliner 787-10. Después, seguirá su camino hacia Florida, donde pasará tiempo en su propiedad de Palm Beach y realizará el sábado uno de sus característicos mítines en la región central del estado.

El viaje se presenta luego de una maratónica conferencia de prensa del jueves, que pareció el inicio de un esfuerzo por galvanizar a una Casa Blanca que se ha visto afectada por una crisis y paralizada por disfunciones, informa The Associated Press.

Trump tuiteó el viernes que iría a Carolina del Sur "para poder pasar tiempo con Boeing ¡y hablar de empleos!" El presidente Barack Obama realizó un viaje similar en 2012, al visitar la fábrica de Boeing en el estado de Washington y observar algunos de los aviones 787 que se estaban ensamblando.

Durante su estridente conferencia de prensa, Trump arremetió contras las filtraciones "criminales" que provocaron la salida de su principal asesor en seguridad nacional y revivió las preguntas sobre sus vínculos con Rusia.

Después arremetió a través de sus redes sociales. En un primer tuit señaló al New York Times, CNN y NBC. Transcurridos unos cuantos minutos, lo borró y redactó otro más en el que incluyó a los anteriores y a las cadenas ABC y CBS.

FAKE NEWS media, which makes up stories and "sources," is far more effective than the discredited Democrats - but they are fading fast!