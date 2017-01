Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo Donald Trump agradeció este miércoles la decisión de la automotriz estadounidense Ford de cancelar sus planes para construir una fábrica en México, tal como la empresa anunció la víspera.

“Gracias Ford por cancelar una nueva planta en México y por crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es sólo el comienzo: sigue mucho más”, escribió Trump en su cuenta de mensajes de Twitter.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow