Agencias

WASHINGTON, DC.- El presidente Donald Trump tuiteó el jueves que puso a Irán "sobre aviso", haciendo eco de comentarios hechos un día antes por el asesor de seguridad nacional del mandatario estadounidense después de que Teherán hizo una prueba de misil.

De acuerdo con The Associated Press, el mandatario y su asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn no entraron en detalles sobre las acciones que podría tomar Estados Unidos.

Trump comentó el jueves en Twitter que "Irán estaba a punto de colapsar hasta que Estados Unidos llegó y le dio un salvavidas en forma del acuerdo iraní: 150 mil millones", en referencia al pacto que firmó Teherán con seis potencias para acotar su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones.

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017

Agregó que "Irán está formalmente SOBRE AVISO por disparar un misil balístico". Y agregó: "¡Deberían estar agradecidos por el grandioso acuerdo que Estados Unidos hizo con ellos!".

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017

En sus primeras declaraciones desde que Trump asumió el cargo, Flynn denunció enérgicamente el miércoles el comportamiento de Irán, lo acusó de amenazar a los aliados de Estados Unidos y de propagar la inestabilidad en Medio Oriente. Además acusó que el "gobierno de Obama no respondió apropiadamente a las acciones malignas de Teherán".

"El día de hoy oficialmente ponemos a Irán sobre aviso", declaró Flynn desde el podio de la Casa Blanca.

Sin embargo, el asesor no especificó qué era lo que avisaba a Teherán. Funcionarios de alto rango dijeron que el gobierno está estudiando un "rango de opciones", que incluyen medidas económicas y aumentar el apoyo a los adversarios regionales de Irán. Las fuentes, que no dieron su nombre para poder hablar con la prensa, se negaron varias veces a decir si se estaba analizando una acción militar.

La advertencia fue una demostración temprana de la promesa de Trump de endurecer la mano con Irán. Sin embargo, representantes del gobierno enfatizaron que sus acusaciones no estaban relacionadas con las obligaciones iraníes pactadas en el acuerdo negociado por Obama y otros líderes mundiales.

El ministro iraní de Defensa, el general Hossein Dehghan confirmó el miércoles que Irán realizó una prueba con misil, pero no dijo cuándo ni qué tipo de misil era e insistió en que no se trató de una violación a las resoluciones de la ONU.

Los reportes de la prueba surgieron después de que Trump promulgó un decreto la semana pasada para prohibir temporalmente el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, Irán entre ellos.