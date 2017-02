Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, por decir la verdad acerca de su conversación telefónica.

Ayer, The Washington Post publicó un artículo que detallaba un tenso intercambio entre Trump y el primer ministro durante su primera llamada telefónica como líderes de sus respectivas naciones.

Según el diario, Trump describió el pacto como "el peor acuerdo de la historia" y acusó a Turnbull de buscar exportar "a los próximos bombarderos de Boston".

"Gracias al primer ministro de Australia por decir la verdad sobre nuestra muy civilizada conversación, sobre la que los medios de comunicación falsos mintieron. ¡Muy bien!", escribió en su cuenta de Twitter.

