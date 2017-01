Agencias

WASHINGTON, DC.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las 11:11 horas a Washington, para prepararse para su investidura que se realizará mañana en el Capitolio.

"Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos", expresó horas antes en Twitter.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..