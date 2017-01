Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, Donald Trump firmó un decreto para la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Este fue el emblema de su campaña y una de sus estrategias para detener el flujo de migrantes indocumentados a su país, según publica verne.elpais.com.

Desde que Trump anunció el plan en el verano de 2015, varios analistas y políticos han cuestionado su viabilidad, especialmente por la extensión de más de tres mil 144 kilómetros de la frontera. Por esta razón, este miércoles los tuiteros en Estados Unidos han rescatado este video de octubre de 2016, realizado por el medio The Intercept, que muestra a través de fotografías satelitales esta gran distancia y las condiciones geográficas complejas de la zona.

La versión en Vimeo del video tiene más de 560 mil reproducciones. Se titula: Best of Luck with that wall (Buena suerte con ese muro).

El cineasta Josh Begley y la documentalista Laura Poitras (una de las periodistas que publicó los documentos filtrados de Edward Snowden), crearon el video a partir de más de 200 mil fotografías satelitales tomadas de Google Maps y unidas para dar la impresión de que una cámara viaja a través de ella de punta a punta.

“La frontera sur (de EU) es un espacio que se ha reducido a metáfora”, escribe Begley en un artículo de The Intercept.

"Ya ni siquiera es geográfica. Parte de mi intención es insistir en esa realidad geográfica. Al enfocarse en ese paisaje físico, espero que la audiencia obtenga un mayor sentido de la enormidad de todo esto y tal vez imagine lo que significa ser un blanco político en ese terreno”.

El presidente ha cambiado los detalles del plan como su altura y costo de construcción, pero la meta de obligar a México a pagar por él no ha cambiado.

El Gobierno mexicano ha negado en varias ocasiones obedecer a este plan. Desde que Trump anunció el plan en el verano de 2015, varios analistas y políticos han cuestionado su viabilidad, especialmente por su costo.

Un estudio realizado por el Washington Post estima un que este sería de aproximadamente 25 mil millones de dólares y no 12 mil millones de dólares como ha dicho Trump. Uno de los factores que aumentaría el costo del muro, según el artículo, son las zonas montañosas, las que están divididas por el Río Bravo o cerca de los océanos Pacífico y Atlántico.

Además de este video, muchos tuiteros en Estados Unidos consideran este plan una mala idea.

Not only is 'Build a Wall' dumb & rooted in xenophobia, it's also basically impossible, as anyone who's BEEN to the US/Mexico border knows. pic.twitter.com/Av8a2MpZCy — Will Holston (@SubatomicCowboy) 25 de enero de 2017

"No solo solo construir un muro es tonto y basado en la xenofobia, es también prácticamente imposible, como lo puede constatar cualquier persona que ha estado en la frontera".