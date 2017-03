Trump acusa a Obama de intervenir sus comunicaciones, pero no ofrece ninguna prueba para sustentar sus dichos. (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Agencias

PALM BEACH, Florida.- El presidente Donald Trump acusó a su antecesor Barack Obama de "interceptar" sus teléfonos durante la campaña electoral, aunque no ofreció pruebas ni aclaró a qué se debía la denuncia.

Trump dijo en una serie de tuits que "acabo de descubrir que Obama hizo 'intervenir' mis teléfonos en la Torre Trump".

No hubo de inmediato declaraciones de la Casa Blanca ni de un vocero de Obama, según The Associated Press.

Los tuits del presidente podrían ser una respuesta al clamor de los demócratas ante las revelaciones de que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, no reveló durante su audiencia de confirmación en el Senado los contactos que tuvo con el embajador ruso.

Sessions, que en ese momento era senador, fue uno de los primeros en apoyar a Trump.

Las agencias de inteligencia estadounidense han revelado que Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones.