Trump amenaza a Peña por decir que México no pagará el muro

Estados Unidos.- En su primera conversación telefónica como comandante en jefe de EE.UU. con el presidente mexicano, Donald Trump le pidió a Peña Nieto que dejara de decir abiertamente que México no pagaría el muro, informa 'The Washington Post', que ha tenido acceso a la transcripción, informó RT.

"Si vas a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso"

La construcción fue uno de los puntales de la campaña electoral del inquilino de la Casa Blanca.

Durante la llamada, que tuvo lugar el pasado 27 de enero, el mandatario estadounidense le dijo a su homólogo mexicano que "no le podía decir eso a la prensa" porque él no podía "negociar en esas circunstancias".

"Si vas a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso", le espetó Trump.