CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a través de Twitter a la empresa Toyota por su proyecto de construir una nueva planta en México.

"Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California, México, para construir coches Corolla para EU. ¡De ninguna manera! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen grandes impuestos a la frontera", escribió Trump.

