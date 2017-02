Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que el veto migratorio es una cuestión de seguridad nacional.

En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que sería un error que esta ley no pasara.

"Si Estados Unidos no gana este caso, como es obvio que debería ser, nunca tendremos la seguridad y la protección que nos corresponde. ¡Política!", escribió.

