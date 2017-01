Agencias

WASHINGTON, DC, EU.- El mensaje del presidente Barack Obama en Twitter tras su discurso de despedida a la nación se ha vuelto en el más popular en la cuenta presidencial, informa The Associated Press.

Barack Obama tuiteó el martes por la noche desde la cuenta @POTUS:

"Gracias por todo. Mi último pedido es el mismo que mi primero. Les pido que crean, no en mi capacidad para crear cambio, sino en la de ustedes".

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.