Uber compra boletos de avión para afectados por veto de Trump

Agencias

WASHINGTON, D.C.- Uber va a comprar boletos de avión para choferes varados ahora que un juez federal suspendió las restricciones migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El director general de Uber, Travis Kalanick, dijo anoche en Twitter que el jefe de litigios de la compañía "está comprando un montón de boletos de avión inmediatamente", informa The Associated Press.

Trump tuiteó este sábado que el fallo del juez James Robart, en Seattle, "es ridículo y será revocado".

Kalanick renunció al consejo de asesores financieros de Trump esta semana.

2/ I just chatted with our head of litigation Angela, who’s buying a whole bunch of airline tickets ASAP!! #homecoming #fingerscrossed