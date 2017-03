Última hora: explosión en Bruselas deja lesionados de gravedad

Agencia

Bruselas.- La explosión ha afectado un edificio ubicado en el bulevar de Waterloo. Los equipos de bomberos están trabajando en el lugar para controlar el fuego, informó RT.

También te puede interesar: Mueren decenas de personas en ataques a santuarios religiosos de Damasco

Al menos dos personas han resultado gravemente heridas como consecuencia de la explosión, según el alcalde de Saint Gilles, Charles Picqué, al que citan medios locales.

Gas explosion in Brussels, Saint Gilles. Building on fire. https://t.co/QlwnRXIa8P pic.twitter.com/dFOmUqi9kA via @nieuwsblog

— Liveuamap (@Liveuamap) 18 de marzo de 2017

Por el momento se desconoce la causa de la explosión.

La explosión ha obligado a la interrupción de dos líneas de tranvía y una línea de autobús.