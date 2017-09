Un coche embiste contra una fiesta callejera en Filadelfia

Agencias

FILADELFIA.- Un coche ha arrollado a varias personas que se hallaban congregadas en una fiesta callejera con motivo del Día del Trabajo, que se celebra en EE.UU. el primer lunes de cada septiembre. Según las primeras informaciones, el accidente ha dejado al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad, informa NBC.,En uno de los videos del accidente se ve como varios bomberos atienden a una mujer embarazada, trasladándola a una ambulancia.

BREAKING: Multiple pedestrians injured in crash during block party on 1500 block of S. Ringgold St. @6abc pic.twitter.com/ZvVoPRIn62

Al volante del vehículo iba una mujer que permaneció en el lugar del accidente y cooperó con los policías. La conductora asegura que le fallaron los frenos.

A pregnant woman appears to be among 8 injured when car plows into block party on 1500 blk of S Ringgold St. @6abc pic.twitter.com/1klmlyuhVf