NUEVA YORK, E.U.- Cientos de miles de estudiantes de Nueva York podrán ir a la universidad gratuitamente si se aprueba una propuesta anunciada el martes por el gobernador Andrew Cuomo y que beneficiará a residentes que ganen 125 mil dólares o menos.

Cuomo develó su plan en el LaGuardia Community College de Queens, acompañado por el senador de Vermont Bernie Sanders, quien durante su campaña presidencial promovió un plan similar a nivel nacional. Sanders calificó el plan de Cuomo como "revolucionario".

Comparando las deudas por préstamos universitarios con "el comienzo de una carrera con un ancla en la pierna", Cuomo dijo que su programa Excelsior Scholarship sería destinado a estudiantes de tiempo completo que asisten a la Universidad Estatal de Nueva York o universidades de City University of New York, incluyendo los centros de estudios superiores de dos años, informa The Associated Press.

"Esto debe de ser una llamada de atención a este país", dijo Cuomo. "Si realmente quieres ser competitivo a nivel mundial, tenemos que tener la fuerza laboral más educada, y eso quiere decir que tenemos que dar servicios universitarios a cada niño, hombre o mujer que quiere asistir".

Deuda preocupante

Las preocupaciones sobre la deuda colectiva de préstamos universitarios, que suma 1.3 billones de dólares, más que las deudas de tarjetas de crédito o préstamos para autos, han hecho que el gobierno federal, los estados y algunas escuelas ofrezcan programas de condonación de deudas.

Tennessee y Oregon han aprobado programas para cubrir los costos de matrícula de los residentes en centros superiores comunitarios de dos años y algunos municipios tienen programas libres de matrículas para ciertos estudiantes que van a algunas universidades.

Bajo el plan de Cuomo, unos 940 mil hogares de Nueva York con hijos en edad universitaria serían beneficiados. El programa se aplicaría a lo largo de tres años, comenzando a fin de año, con aquellos hogares con ingresos de hasta 100 mil dólares. Alrededor de 80% de todos los hogares de Nueva York ganan menos del límite de 125 mil dólares.