NEW HAVEN, Connecticut.- Luego de años de debates, los fideicomisarios de la Universidad de Yale anunciaron este sábado que cambiarán el nombre de un colegio residencial que honra a un graduado del siglo XIX que fue un ferviente partidario de la esclavitud.

La prestigiosa universidad dijo que rebautizará el Calhoun College en honor de la pionera de computación Grace Murray Hopper, una matemática que obtuvo dos títulos de Yale en la década de 1930, inventó un lenguaje de programación de computadoras y fue contralmirante de la armada.

Yale dice que la decisión definitiva en una controversia sobre el legado del ex vicepresidente John C. Calhoun que duró años y alcanzó su nivel más alto con protestas en el campus en el 2015, informa The Associated Press.

El presidente de la universidad, Peter Salovey, anunció en abril que la escuela mantendría el nombre de Calhoun. Pero, en agosto, nombró un panel asesor para ponderar si se cambiaría el nombre.

La junta de fideicomisarios tomó la decisión de rebautizar el colegio el viernes. Salovey, que participa en la junta, dijo que se trata de un caso excepcional porque el legado principal de Calhoun contradice los valores y la misión de la universidad y sus opiniones fueron disputadas incluso en su era. Calhoun fue miembro de la clase de graduación de 1804, que fue vicepresidente, senador por Carolina de Sur e importante oponente de la abolición de la esclavitud.

"John C. Calhoun. Supremacista blanco. Defensor ardiente de la esclavitud como algo positivo", dijo Salovey. "Alguien cuyas opiniones se endurecieron durante su vida y murió esencialmente criticando la Declaración de Independencia y su énfasis en que todos los hombres fueron creados iguales".

El colegio fue nombrado en honor a Calhoun cuando fue creado a inicios de la década de 1930. El nombre recibió nueva atención el año pasado cuando manifestantes en campus en todo Estados Unidos llamaron a lidiar con el legado histórico de figuras como el presidente Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

Chris Rabb, un graduado de Yale de 1992, ha hablado contra del nombre desde sus días en el Calhoun College, cuando hizo una exitosa campaña para la retirada de un vitral que mostraba a un hombre negro en grilletes arrodillado ante Calhoun. Dijo que cambiar el nombre no era suficiente.