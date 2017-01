La Santa Sede es de gobierno Teocrático, no es democratico; así que no hay criterio humano que valga más que el de los mandamientos, y el sumo pontífice en turno, es custodio de esto. El Papa Francisco es tierno cuando lo debe de ser y rígido cuando es necesario. Es una pena que la orden de Malta se haya secularizado, así no puede funcionar, tienen que corregirse.