Vehículo atropella a varias personas en Manhattan

Nueva York.- Una persona ha atropellado con su camioneta a varios transeúntes en Manhattan (Nueva York, EE.UU.) y ha herido al menos a 10 personas, informan medios locales, informó RT.

El Departamento de Bomberos neoyorquino ha confirmado que uno de los accidentados ha sido trasladado a un hospital cercano. El resto de los heridos ha recibido asistencia médica en el lugar del suceso, informó el RT.

Aparentemente, el auto habría irrumpido en la banqueta arrollando a los peatones que circulaban por esta; de momento se desconoce si el conductor enfrentará cargos porque no se ha determinado si se trató de un accidente o un ataque.

Varios testigos han confirmado que el vehículo se estrelló contra la parte trasera de un taxi y se desvió hacia la acera.

