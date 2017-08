Agencias

VENZUELA.- Los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han acordado hoy por unanimidad suspender del bloque a Venezuela de forma indefinida por "ruptura del orden democrático", informa el portal web de El Mundo.

"La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del Gobierno de Nicolás Maduro y es un llamamiento inmediato para que comience un proceso de transición política y de restauración del orden democrático", declara el comunicado conjunto emitido este sábado.

Reunidos de urgencia en São Paulo tras la instauración de la Asamblea Constituyente venezolana los cancilleres de los cuatro países decidieron aplicar a Venezuela la llamada 'cláusula democrática'.

El Protocolo de Ushuaia, firmado por los países miembros en 1996, establece que sólo países democráticos pueden formar parte del grupo: "La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes", dice el reglamento.

Para poder ingresar de nuevo Venezuela tendría que convocar unas elecciones transparentes, liberar a los presos políticos y desmantelar la Asamblea Constituyente.

Es la segunda vez que Venezuela es suspendida del bloque (las normas no contemplan una expulsión): la primera fue en diciembre de 2016, por incumplir obligaciones de carácter económico y comercial que el país caribeño se comprometió a implementar cuando ingresó en el grupo en el año 2012.

La sanción aplicada este sábado, no obstante, es mucho más contundente: "Aunque Venezuela cumpla todos los requisitos e internalice los acuerdos, las normas del Mercosur, si no restablece la democracia permanecerá suspensa", avisó el canciller brasileño Aloysio Nunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La aplicación de la cláusula democrática puede implicar incluso sanciones comerciales y el cierre de las fronteras, pero el Mercosur decidió por el momento no llegar a ese extremo para no perjudicar aún más a la población. En opinión de Nunes "no hay base jurídica para agravar la crisis humanitaria".

No obstante, cada país tendrá libertad para maniobrar a nivel comercial y forzar aún más el aislamiento comercial del Gobierno de Maduro en América Latina.

"No importa lo que se pierda de comercio, lo que estamos diciendo aquí es: "No puedes matar a tu pueblo, no se pueden anular derechos", afirmó el canciller argentino Jorge Faurie.

El ministro de Exteriores brasileño recordó que desde que el Gobierno venezolano tomó el camino "que le llevó a apartarse cada vez más de la democracia" los países del Mercosur manifestaron su preocupación en diversas instancias.

Brasil, que ejerce la presidencia temporal del Mercosur desde julio, ha sido uno de los países más beligerantes contra la deriva del Ejecutivo de Maduro; el canciller Nunes fue de los primeros en calificar de "golpe de Estado" la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Según el Mercosur las autoridades brasileñas intentaron en las últimas semanas que el Gobierno de Maduro y la oposición retomaran el diálogo con una reunión en Brasil, pero el líder venezolano rechazó el ofrecimiento.

Ésta sería la segunda vez que el bloque fundado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay suspende uno de sus miembros invocando la 'cláusula democrática', como lo hizo con Paraguay en 2012 tras la destitución del presidente Fernando Lugo, informó Efe. La decisión de suspender a uno de sus miembros debe ser tomada por consenso, según establece la cláusula democrática, documento firmado en 1998 por los países fundadores junto a Bolivia y Chile.