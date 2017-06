Venezuela cumple amenaza: desconoce a la OEA

Agencia/Redacción

CANCÚN, Q. Roo.-. Venezuela abandonó esta tarde la Organización de Estados Americanos (OEA), previo a que la asamblea de ministros y cancilleres votara una resolución tendiente a contribuir al restablecimiento de las libertades democráticas, derechos humanos y asistencia humanitaria para el país sudamericano.

Al iniciar la sesión de trabajo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez afirmó que el régimen del presidente Nicolás Maduro es democrático y respetuoso de la libertad de expresión, pero que no acepta ninguna crítica de otras naciones, como la mayoría de las que integran la OEA, publica huffingtonpost.com.mx.

"No necesitamos ningún tipo de intervención, no necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestros problemas; quizá un aporte constructivo sea respaldar el diálogo".

"Nosotros no reconocemos esta reunión como tampoco reconocemos la resulta que de ella devenga; quiero entonces retirarme en reconocimiento de que indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va avalar, cualquiera sea su resultado, Venezuela no lo va a avalar", enfatizó la funcionaria del gobierno de Maduro.

Rodríguez acusó a los cancilleres presentes de estar al servicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objeto de bloquear el gobierno del mandatario Maduro y acto seguido se levantó de la sesión que se realiza en esta ciudad.

La decisión de Venezuela fue secundada por los gobiernos de otros países como Nicaragua y Bolivia.

No llegan a acuerdo respecto a la crisis

Mientras tanto, los países miembros de la OEA continuaron con el diálogo respecto a la crisis de Venezuela; sin embargo no se logró aprobar ninguna de las dos declaraciones presentadas en la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Ninguna obtuvo los 23 votos necesarios.

La primera propuesta hecha por un grupo amplio de países, que pedía reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, obtuvo 20 votos a favor, ocho abstenciones, cinco en contra y una ausencia (Venezuela); mientras que la otra iniciativa, de San Vicente y las Granadinas, obtuvo ocho votos a favor, 11 abstenciones, 14 en contra y uno ausente.

(Con información de Alejandro García/SIPSE)