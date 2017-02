Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decreto para vetar de forma temporal la entrada de refugiados y de casi todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Sin mencionar el veto, el mandatario estadunidense criticó que "todo mundo" esté discutiendo si se trata de una prohibición y afirmó que la medida es para mantener fuera de Estados Unidos a la gente mala con malas intenciones.

"Todo el mundo está discutiendo si es o no una prohibición. Llámalo lo que quieras, se trata de mantener a las personas malas (con malas intenciones) fuera del país!", escribió esta mañana en Twitter.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!