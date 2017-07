Proponen vuelos ¡con pasajeros parados!

Agencia

COLOMBIA.- ¿Viajarías de pie en un avión si el viaje es corto? Esa fue la pregunta que surgió luego de que el CEO y fundador de VivaColombia, William Shaw, dijera durante una entrevista en Caracol Radio que su compañía estaba considerando buscar poder vender vuelos de pie, para ofrecer boletos más baratos.

“Si uno puede aguantarse una horita de pie en TransMilenio (transporte urbano), ¿por qué no podría estar una hora de pie en un avión mientras se llega a Cartagena o al Amazonas?”, aseguró Shaw en la emisora, publica el portal web del periódico colombiano El Espectador.

Aunque el CEO de la aerolínea de bajo costo líder en Latinoamérica aseguró que la idea busca abaratar lo máximo posible los trayectos cortos, la viabilidad de semejante propuesta no es mucha. Primero, porque la normatividad frente a la seguridad de los pasajeros en los aviones es muy estricta, pues en situaciones como una desaceleración fuerte, no se garantizaría su protección. Y segundo, porque los mismos fabricantes no certificarían esto.

La nueva flota de VivaColombia

Además de la particular y poco probable propuesta de que los pasajeros vayan a pie en los aviones, Shaw también anunció la modernización de la flota de esta aerolínea low-cost. La adquisición de 50 aeronaves tipo A320 se hizo mediante un memorando de entendimiento entre Viva Air (conformada por VivaColombia y Viva Air Perú) y la fabricante europea Airbus.

La inversión que se hizo fue de 5.3 billones de dólares. Shaw afirmó que “estas nuevas aeronaves nos proporcionarán un ahorro de hasta 15% en combustible, 14% en costos operativos y 5% en mantenimiento”.