Vicente Fox es declarado persona no grata en Venezuela

Venezuela.- El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, ha declarado este domingo persona no grata al ex presidente mexicano Vicente Fox. "Como canciller de la República Bolivariana de Venezuela anuncio la declaración del Sr.Vicente Fox como persona no grata. El señor Fox abusó de la hospitalidad del pueblo venezolano injuriando nuestro gentilicio", ha escrito Moncada en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con RT, además, el ministro de Exteriores venezolano señaló que el expresidente mexicano "vino pagado a Venezuela para promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras". "El Sr. Fox quiso provocar a las autoridades para armar un circo mediático que sirviera a los viles intereses que lo contrataron", reza un tuit de Moncada.

Vicente Fox, quien participó este domingo como observador de una consulta popular organizada por la oposición venezolana, ya no se encuentra en el país latinoamericano y "no podrá regresar nunca más a Venezuela".

Este domingo se llevó a cabo un simulacro nacional organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la finalidad de afinar detalles técnicos y logísticos, debido a que el próximo 30 de julio se realizarán las elecciones para escoger 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras, la dirigencia de la oposición convocó a sus seguidores a un plebiscito o consulta interna no contemplada en la Constitución ni avalada por el CNE, único árbitro electoral venezolano.