MÉRIDA, Yuc.- La marca Maybelline rompió esquemas y estereotipos y lanzó, por primera vez, como representante de sus maquillajes a un hombre.

Aunque no es la primera marca de maquillajes que emplea a un hombre para posicionarse entre nuevos grupos de consumidores, sí 'estrena' la imagen de un hombre con rasgos masculinos como una sobria barba.

El sitio merca2.0 destaca las nuevas estrategias de las firmas de maquillajes, y asegura que es una apuesta publicitaria que está funcionando bien.

La publicación dice que "La apuesta publicitaria que deja los estereotipos de lado es una estrategia que se ha consolidado ante la demanda de contenidos reales en el discurso de las campañas".

Asegura que ese rompimiento de estereotipos se combina con la contratación de influencers, es decir, "personalidades que cuentan con audiencias dentro de redes sociales", y que impulsan el mensaje de la marca, lo que "termina convirtiéndose en estrategias con efectos ganadores".

"Maybelline, quien recientemente colaboró con el youtuber Manny Mua, en una campaña con la que imita estrategias como la lanzada por CoverGirl".

