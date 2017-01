Agencias

ESPAÑA.- El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por fin se reencontró con el gol en partido oficial y lo hizo con el Bayer Leverkusen, que ganó 1-0.

El ariete anotó contra el Atlético Mineiro en la Florida Cup, gracias a un gran centro de Hakan Çalhanolu que remató con fuerza para ponerlo en el fondo de las redes.

La última vez que 'Chicharito' anotó con el Bayer fue el 1 de octubre, cuando enfrentaron al Borussia Dortmund en la Jornada 6 de la Bundesliga, desde entonces pasaron 102 días, la peor racha del mexicano en toda su carrera.

En días pasados el mexicano había expresado que la mala racha no le preocupaba, pues le dejó una gran enseñanza para su carrera y seguro sabrá aprovechar."Yo sé que los goles van a caer tarde o temprano. No me avergüenza decir que es una mala racha porque así es y bienvenido sea", expresó.

Con este resultado, Bayer es por ahora líder de la Florida Cup con 4 puntos en dos partidos, el Wolfsburgo es segundo con 3 puntos en un partido y Estudiantes de Argentina es tercero con 1 punto en un partido. En el torneo hay 12 clubes, pero hasta ahora la mayoría todavía ni siquiera ha jugado.

La competencia terminará el 21 de enero.