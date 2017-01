Milenio Novedades

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres uno de los que moría por ver La La Land, la espera ha terminado.

La película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling llegó el jueves a cines seleccionados, previo a su estreno comercial, el próximo 3 de febrero.

Antes de que vayas a ver la película, aquí te compartimos 10 datos sobre ella.

1. EMMA STONE Y RYAN GOSLING

Es la tercera vez que los actores hacen mancuerna en pantalla. En 2011 protagonizaron Crazy Stupid Love, y en 2013, Gangster Squad. ¿Cómo olvidarlas?

2. TRAMA

La historia gira en torno a Mia, una camarera aspirante a actriz, y Sebastian, un virtuoso pianista amante del jazz cuyo sueño es abrir un bar dedicado a ese género musical. Muy al estilo de When Harry Met Sally, ambos personajes se encuentran de forma fortuita en varias ocasiones antes de sellar su historia de amor.

3. DIRECTOR

Se trata de la tercera película del director Damien Chazelle. Guy and Madeline on Park Bench, de 2011, y Whiplash, de 2014, son sus trabajos anteriores.

4. JAZZ

El jazz es clave en el cineasta estadunidense, cuyas tres películas son protagonizadas por músicos de este género. "El jazz para mí es ejemplo de una forma de arte sobre la que se debate cómo debería ser hoy", explicó el director. "¿Se debería actualizar, modernizar para adaptarlo a la actualidad? ¿Si lo haces, estás pervirtiendo esa forma de arte?"

5. LOS ÁNGELES

El título hace referencia a Los Ángeles, cuya abreviación oficial es LA. El director, de 31 años, filmó así un homenaje a la ciudad a la que se trasladó hace seis años para hacer cine.

Según el director, en Los Ángeles, "incluso más que (en) cualquier otra ciudad estadunidense, oscurece e incluso descuida su propia historia. Pero también puede tener su propia cuestión mágica, porque es una ciudad que se revela a sí misma poco a poco, como una cebolla, si te tomas el tiempo necesario para explorarla".

6. MUSICALES

La película es un homenaje del director a la época dorada de los musicales en Hollywood. "Lo que yo intenté hacer es mostrar que (los musicales al viejo estilo) todavía pueden ser importantes, que todavía son actuales, que todavía pueden ser modernos", explicó el cineasta.

7. ORIGEN

Chazelle escribió el guión junto con Justin Hurwitz, su compañero de habitación en la Universidad de Harvard, hace una década. El cineasta se trasladó a Los Ángeles y triunfó primero con Whiplash, en la que también habla de "la lucha por ser un artista y conciliar los sueños con la necesidad de ser humano".

8. TEMPORADA DE PREMIOS

La La Land rompió récord en los Globos de Oro, al ganar 7 estatuillas, el máximo número conseguido por una película. Ha ganado también 8 premios Critic's Choice y compite por 10 BAFTA. Se perfila como la favorita de cara a las nominaciones al Oscar, que se anunciarán el próximo martes.

9. PRIMERA ESCENA

Chazelle se dio el lujo de cerrar una de las salidas de autopista más transitadas de la ciudad durante un fin de semana para rodar la primera escena del largometraje, un atasco en clave musical. Todo ello con alusiones a títulos emblemáticos como "Singing in the Rain" y "Broadway Melody of 1940".

En esta primera escena, Mia sueña a lo grande desde el mostrador de una cafetería de un estudio de Hollywood. Atrapada en un atasco en las autopistas que cruzan Los Angeles, conoce a Seb.

10. MENSAJE

¿Cuál fue el objetivo de Chazelle con La La Land? En palabras del director, mostrar que "nunca se debería dejar de soñar. No importa cuánto se demore o lo mal que puedan ir las cosas, siempre debería haber espacio para los sueños, para la esperanza, para la alegría y el amor, la belleza y el arte."