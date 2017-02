Hay unas que no los dan ‘manita de gato’ desde hace 25 o 30”, dijo el empleado municipal.

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las irregularidades en más de la mitad de las tumbas del panteón municipal de Playa del Carmen y el abandono absoluto en que han dejado otras más, por parte de familiares, ocasiona preocupación.

De acuerdo a los encargados del cementerio local el 70% del total de tumbas presentan un rezago, en cuanto al pago del llamado ‘derecho de perpetuidad’, que van desde los 5 y alcanzan hasta los 15 años, según informaron los encargados en dichas instalaciones.

Rigoberto Pérez Aguilar, responsable de la operatividad en el camposanto desde hace dos administraciones municipales, señaló que el pago de dicho concepto tiene un costo dos mil 800 pesos y que actualmente hay 3 mil 424 tumbas ocupadas, con una capacidad máxima de 5 mil.

'Manita de gato'

“Al panteón le quedan de 3 a 5 años de vida. Estamos como al 70% de la capacidad total. Le pedimos a quienes tienen a un ser querido enterrado aquí que no os olviden, que no los dejen abandonados, ya que el 40% de las tumbas están descuidadas por los familiares. Hay unas que no los dan ‘manita de gato’ desde hace 25 o 30”, dijo el empleado municipal.

Indicó que aunque se sabe que existe un proyecto para lo que sería el segundo panteón de la ciudad, aun no se les ha dado a conocer el punto específico en donde se podría ubicar, por lo que están concentrados en operar con sus ocho empleados, entre seis operativos y dos veladores.

Además se explicó que actualmente en la llamada ‘fosa común’, hay depositados más de 400 cuerpos que no han sido reclamados ni identificados, en nueve bóvedas, teniendo un promedio general de 30 desconocidos en 2014, en 2015 se elevó a 50 y que en 2016 bajo a 40 en promedio.

De acuerdo a su experiencia, el 70% de dichos cuerpos han sido de difuntos del sexo masculino, principalmente de mediana edad, y el resto mujeres de edad variada.