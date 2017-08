El warning y la resonancia local

Si la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a ciertos lugares de México y tengan precaución en su tránsito en otros tantos no ha generado una baja en la llegada de turistas, si representa un llamado de atención a todos los órdenes de gobierno para atender con mayor efectividad todo lo que se refiera a seguridad, pero ¿por qué son los medios nacionales y locales los que mayor resonancia hacen del hecho, no se supone que a los mexicanos conviene que las cosas estén en paz? ¿no es a los mexicanos a quienes beneficia la llegada de turistas y a todos nos corresponde, en mayor o menor medida, que el turismo, principal actividad económica de Quintana Roo, siga generando los recursos necesarios para atender las necesidades sociales?

En este espacio el escribiente ha insistido en que, en materia de seguridad, existen enormes pendientes e ineficiencias institucionales, pero conviene también destacar que acciones sí se están realizando, ¿Que son insuficientes? Sin duda, y es ahí donde deben ponerse las responsabilidades en donde corresponden; por ejemplo, ¿alguien ha vuelto a ver a los elementos de la Gendarmería Nacional que se supone están trabajando fundamentalmente en la zona norte de la entidad? ¿a la Procuraduría General de la República (PGR)? Porque las ejecuciones que ocurren un día sí, y el otro también, se deben a acciones del crimen organizado, cuya atención corresponde a las instancias federales.

Pero con respecto al llamado “warning” emitido por Estados Unidos, el mismo secretario de Turismo nacional, Enrique de la Madrid Cordero, aseveró a medios nacionales que es importante ampliar la coordinación de las autoridades federales y la incorporación más amplia de la sociedad en los temas de seguridad; tanto el funcionario federal como a nivel local en Quintana Roo, se recalcó que la alerta para los ciudadanos norteamericanos no representa un llamado a cancelar sus viajes, y por cierto, la dinámica turística nacional muestra justamente que el turismo no ha aminorado, muestra evidente de que el “warning” no ha hecho mella en el ánimo de los estadunidenses; luego entonces el escribiente repite la pregunta inicial ¿por qué los críticos locales han proliferado, magnificando la alerta en cuestión? Pareciera que el enemigo está en casa.

De ninguna manera hay que ocultar lo que ocurre, eso incluye a los “warnings”, pero hay que ponerlos en su justa dimensión para medir también los avances efectivos o retrocesos evidentes de los gobiernos, porque las autoridades no deberán quedarse en la inacción, esperando que el gobierno del país del norte llame a sus ciudadanos a no viajar a México, pero a todos nos conviene que las cosas mejoren, no olvidemos la frase de Jean Paul Sartre: “Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.